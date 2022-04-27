«Какая красота!»: Бузова в костюме канареечного цвета показала подарок от тайного воздыхателя

Телеведущая встретила курьера, который порадовал ее перед сном.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Бывшая участница «Дома-2» получила большую известность. Теперь она ведет несколько передач, а также гастролирует с концертами.

После развода с Дмитрием Тарасовым ее преследуют неудачи в личной жизни. Однако она продолжает работать над собой и любит одеваться романтично и нежно. С наступлением весны у нее в гардеробе появились как кожаные платья, так и легкие костюмы.

26 апреля Бузова почти весь день провела на танцах и занятиях по игре на фортепиано. Однако вечером ее ждал сюрприз. Телеведущая запечатлелась в лифте в костюме канареечного цвета.

Прямые брюки со стрелками и блейзер с широким воротом скрыли ее фигуру. Ольга сделала высокий хвостик и неброский макияж. Она покрасовалась перед камерой. Оказалось, что звезда встречает курьера.

«Не подумайте ничего! Просто приехал курьер! Я иду забирать свою посылочку!» — похвасталась она.

Вскоре Бузова показала огромную корзину роз, в которой было больше 100 бутонов. Она пришла в восторг. По всей видимости, это презент от ее тайного воздыхателя.

«Какая красота! Белые розы любовь! Аромат на всю квартиру», — сказала телеведущая.

К слову, накануне она побывала в ресторане. Ольга принарядилась в салоне красоты для такого случая. Артистка не показала, с кем провела вечер.

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