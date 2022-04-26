«Очень классный, стильный цвет!»: Бородина похвасталась ультрамодной косухой оверсайз

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. У нее появилась своя армия поклонников благодаря шоу «Дом-2». Они следят за ее жизнью, интересуются романами с мужчинами, успехами детей.

Также телеведущая все чаще выходит в свет и каждый раз выбирает новые наряды. Дома она сделала целую гардеробную, где хранит свои наряды и аксессуары. Раньше звезда постоянно закупалась в ЦУМе.

А теперь из-за санкций большинство люксовых брендов ушли с российского рынка. Бородина стала закупаться в шоурумах и у отечественных дизайнеров. Ранее она похвасталась вязаным костюмом, а теперь ей приглянулась косуха.

К слову, кожаные куртки каждый год становятся хитами весны и лета. Телеведущая предпочла укороченный вариант с резинкой снизу и легким оверсайзом. Она примерила куртку фисташкового цвета с джинсами.

«Решила сегодня разобрать все свои кожаные куртки. У меня обновочка тут появилась. Смотрите, какой необычный цвет. У меня в основном все куртки кожаные, но эта куртка у меня из экокожи. Она с каждым годом становится все более популярной. Смотрите, как прикольная куртка, как она круто смотрится с джинсами. Мне еще нравится, что у нее здесь вот такая резинка. Я люблю, когда куртки чуть-чуть оверсайз. Не люблю сильно приталенные. Сейчас самое то на весну. Днем тепло, вечером прохладно. Всегда ее можно взять с собой, она невесомая. Очень классный, стильный цвет! Я сама люблю черные куртки, но в этой вы будете прям отличаться», — поделилась она.

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