«Это мечта»: Боня в шелковом купальнике похвасталась идеальной фигурой «восьмеркой»

Телеведущая поделилась красочным видео с Бали. Она сразила своей красотой даже коллег.

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она была на проекте вместе с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой. Ей удалось поработать телеведущей, а потом она стала успешным бьюти-блогером.

И хоть светская львица состояла в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом и родила от него дочку Анджелину, она сама себя содержит. Более того, звезда уже давно живет в Монако.

В последнее время Боня много путешествует. Не так давно она рассталась с очередным женихом, но даже имя его не раскрыла. А теперь бизнеследи отдыхает на Бали. Она показывала, как ужинает в лепестках роз и катается на лодке.

На этот раз светская львица покрасовалась в шелковом бикини цвета фуксии на своей вилле. Виктория подразнила своими рельефными формами и оголила прелести.

«Этот купальник идеальный для загорелого тела, не так ли?» — написала звезда.

Поклонники и даже коллеги были сражены ее фигурой «восьмеркой», как у Ани Лорак. Ее одарила комплиментом Ольга Бузова, а также другие известные персоны. «Какой красивый купальник! Ты потрясающе выглядишь! Тело просто огонь», «Какая фигура, мечта», «Соблазнительная красотка», «Подберите слюнки», «Это мечта», «Роскошная», «Сколько работы над собой проделано», — прокомментировали пост подписчики.

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