Так талия еще тоньше: Бузова в топе и брюках палаццо в стиле сафари покрасовалась у водопада

Телеведущая в ярком образе похвасталась женственными формами. Она показала, как можно выглядеть эффектно.

Ольга Бузова давно стала одной из самых известных персон в России. Она начала карьеру в «Доме-2». Именно там блондинка привыкла жить под постоянным прицелом камер. А со временем ей удалось стать телеведущей и певицей.

Лишь личную жизнь она пока не построила. Все ее отношения завершались расставанием. Но артистка много работает над собой и старается выглядеть привлекательно.

В последнее время Ольга много внимания уделяет фигуре. Она не скрывает, что набрала вес в прошлом году. Телеведущая ходит в спортзал, а вот изъяны скрывает с помощью нарядов.

На этот раз в шоу «Звезды в Африке», которое снималось в феврале, она отметилась не только в белом платье в стиле бохо. Бузова щегольнула в костюме в стиле сафари во время испытания участников у водопада. Она предстала в топе с вырезом и брюках палаццо и ярким принтом.

Наряд скрыл ее пополневшие формы, а также визуально уменьшил талию. Телеведущая красовалась с мелкими кудряшками на голове. Оа оголила свой живот.

Поклонники от такого образа пришли в восторг. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка», «Костюмчик Бразилию напомнил», «Оля, как роскошно», «Прям твой образ», «Выглядишь бесподобно», «Как с обложки журнала», «Ну это самый любимый костюм», «Брюки сидят безупречно», «Даже ветер был на твоей стороне», «Эффектный образ и кудряшки дивно милые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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