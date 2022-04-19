Сказочно красиво: Боня в трендовых брюках с эффектом стройности устроила завтрак на лодке

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Примечательно, что она прославилась на всю страну, работала телеведущей, а теперь является популярным блогером. Светская львица уже давно живет в Монако.

Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Но сердце звезды давно свободно. Она не перестает следить за внешностью, чтобы выглядеть привлекательно.

Недавно Боня провела несколько дней в Москве. Она устроила себе шопинг. Потом светская львица отдохнула в Дубае, но на этом ее путешествие не закончилось. На днях она оказалась на Бали.

В первый же вечер Виктория похвасталась романтическим ужином. Поклонники догадались, что она проводит время с новым ухажером. На отдыхе звезда часто наряжается, стараясь выглядеть женственно.

На этот раз Боня предстала на лодке. Она облачилась в майку в полоску и белоснежные широкие брюки с высокой посадкой, которые визуально уменьшили ее талию. Светская львица кормила рыбок в водоеме. А на ее лодке были соки, фреши и фрукты. По всей видимости, она снова была на романтическом свидании.

«Как же круто можно пообщаться с рыбками, они прям запрыгивали в лодку», — поделилась Виктория.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Как мило», «Ого, какая красота», «Виктория, лодочка для двоих! Ого-го», «Ну такая у вас крутая фигурка», «Любуюсь вами снова», — стали писать подписчики.

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