«Пельмешки отложились, где надо»: Ольга Бузова в шортах устроила смелые танцы на пилоне

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она любит проводить время на съемках и примерять новые образы. Артистка не боится выглядеть эпатажно. Она не раз удивляла публику своими яркими платьями и смелыми боди.

К слову, в свои 36 лет телеведущая мечтает найти любовь. Она старается выглядеть привлекательно и совершенствуется. Если в прошлом году звезда поправилась, то теперь она пытается вернуться в форму.

Уже несколько недель Ольга занимается танцами на пилоне. Она хочет стать более пластичной и женственной. Если в обычной жизни телеведущая скрывает изъяны фигуры с помощью нарядов, то во время танцев она даже предстает без макияжа.

Артистка на этот раз засняла свой танец на пилоне. Бузова предстала в мини-шортах и боди. Туфли на шпильке дополнили ее лук. Она решила выставить напоказ свои формы.

Поклонники были удивлены. Многие посчитали, что Ольга похудела, но это незаметно. Хейтеры даже отметили, что артистка снова наела пару килограммов. «Ну фигура мощная», «Такие бедра! Ну ужин явно не пропал», «Плохой ракурс! Ножки-тумбочки», «Пельмешки отложились, где надо», «Ну пора уже не только танцевать», «Нет в тебе дара! Танцуешь плохо, откровенно и честно», — стали писать пользователи Сети.

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