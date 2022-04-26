Наряд трещит: Бузова в кожаном мини-платье и ультрамодных ботфортах не скрыла пополневшие формы

Телеведущая провела вечер в одном из столичных заведений. Она не стала показывать, кто составил ей компанию. Поклонники удивились тому, как выглядит звезда.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она смогла за последние пять лет стать одной из самых популярных персон в России. После развода с Дмитрием Нагиевым артистка стала петь и выпустила несколько альбомов.

Также она ведет несколько новых передач. Примечательно, что блондинка следит за внешностью. Она часто хвастается нарядами и одевается как в стиле кэжуал, так и романтическом стиле.

В последнее время Ольга стала все чаще проводить время не на работе. Она ходит на танцы, берет уроки игры на фортепиано. Также каждый день телеведущая хвастается нарядами.

А вот 25 апреля вечер она провела в одном из столичных заведений. Артистка в салоне красоты сделала укладку и макияж. Бузова щегольнула в кожаном мини-платье в облипку и ботфортах с круглым мысом, которые стали трендом сезона.

«Вчера. Жизнь научила меня радоваться мелочам, и быть счастливой в моменте. Прикольно просыпаться с улыбкой на лице», — загадочно написала звезда.

Поклонники заметили, что Ольга не скрыла изъяны фигуры. Наряд подчеркнул ее живот. Но многим понравился ее современный лук. «Красоточка», «Вообще на себя не похожа», «С фотошопом перебор по-моему», «На себя не похожа. Фотошоп или фильтры — перебор», «Бузова беременная? Или пельменей переела?», «Как не стыдно так фотошопить лицо, когда все знают какая ты!» — прокомментировали пост подписчики.

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