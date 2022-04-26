«В стиле бохо»: Ольга Бузова в нежном мини-платье и сапогах-казаках предстала на съемках

Телеведущая в романтичном луке отметилась с Михаилом Галустяном. Ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

Ольга Бузова в этом году отметила 36-летие. Телеведущая продолжает строить карьеру и старается удивлять поклонников. Она не только ведет несколько передач, дает концерты, но и занимается танцами.

Артистка поправилась, но это не мешает ей выглядеть актуально. В обычной жизни она носит косухи и кожаные брюки. А вот на съемках звезда предстает в более дерзких нарядах с изюминкой.

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В феврале Ольга снималась в шоу «Звезды в Африке». С собой в эту поездку она брала много вещей. Из-за жары чаще всего артистка носила топы и шорты.

На в новом выпуске шоу она щегольнула в белом мини-платье с поясом и сапогах-казаках в тон. Ее лук дополнили крупные браслеты. Бузова с высоким хвостом стояла с Михаилом Галустяном в саванне. Она поддерживала учатсников.

Поклонники восхитились нежным и женственным нарядом. Кукольное платье подчеркнуло ее стройные ноги. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«На Ольге образ в стиле бохо с нотками романтичности. Это смотрится уместно и интересно в той локации, где она находится. Крупные этнические украшения сразу выделяются в образе. Они идут ведущей и хорошо дополняют нежное платье. Пояс на платье не только служит акцентным аксессуаром, но и подчеркивает талию. Благодаря ему ноги визуально кажутся длиннее и пропорции фигуры соблюдены. Что касается сапог-казаков, то они хорошо вписались по стилю в весь костюм. За счет своего цвета они не режут силуэт, фигура смотрятся цельной и гармоничной. Сапоги с летнем платьем — достаточно распространенный стилистический прием, который основан на контрасте. Однако, на сколько это уместно в повседневной жизни — каждая девушка пусть решает индивидуально. Кому-то может быть попросту жарко надевать летом высокие сапоги», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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