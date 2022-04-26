«Слов нет, как хороша»: Лопырева в белоснежном купальнике блеснула идеальной фигурой «восьмеркой»

Виктория Лопырева уже давно живет на две страны. Она в свое время победила в конкурсе «Мисс Россия». С тех пор блондинка частая гостья на светских раутах, красных дорожках и премиях. Она также участвует в спортивных мероприятиях.

Для каждого выхода в свет Виктория выбирает женственный наряд. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. После рождения сына звезды быстро вернулась в форму.

Лопырева находится в Дубае. Она то катается на яхте, то веселится с друзьями в роскошных отелях. На этот раз блондинка поделилась пляжным фото. Она позировала в белоснежном купальнике у побережья.

Светская львица подчеркнула округлые бедра и загорелые стройные ноги. Виктория сидела под зонтиком, изящно изгибаясь. Она решила дополнить свой образ солнцезащитными очками.

Купальник выгодно подчеркнул ее фигуру «восьмерку». Поклонники были сражены фигурой молодой мамы. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красота», «Это так горячо», «Слов нет, как хороша», «Поразила», «Какие длинные ноги», «Тут прекрасно все», «А зачем фотошопа гора? Бедра неестественно круглые, талия тончайшая», «Прям дива, каких на свете нет», «Загар роскошный», — прокомментировали пост подписчики.

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