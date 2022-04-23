«Какая русалка»: Лопырева в купальнике цвета Барби поплескалась бассейне с сыном

Виктория Лопырева является медийной персоной. Она в сове время получила титул «Мисс Россия». Лопырева стала посещать светские рауты и не раз становилась специальным гостем на спортивных соревнованиях.

Вот уже два года блондинка живет в Дубае. Там она растит сына Марка Лео, а вот ее муж Игорь Булатов лишь иногда к ней приезжает, так как работает в России. Однако она не скучает в другой стране.

Обычно Лопырева часто видится с подругами, ходит на вечеринки и катается на яхте. Но недавно она прокатилась на спорткаре с сыном. А вот 23 апреля модель поделилась кадрами, на которых плескается в бассейне.

Она предстала в купальнике цвета барби. Артистка красовалась в воде и играла с наследником. Виктория засветила красоту фигуру во всей красе, не скрыв роскошное декольте.

«Мы все время хотим, чтобы ребенок быстрее заговорил, быстрее пошел, быстрее чему-то научился…

Сейчас у Марка такой возраст, когда он очень быстро развивается и уже много чего умеет. И я почувствовала это ощущение, когда хочется „остановить момент“… Еще чуть-чуть, и он станет уже совсем самостоятельным», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая русалка», «Ну просто дива», «Просто роскошная», «Ну до чего вы хорошенькая», «Идеальная мамочка», «Ну что за прелестные формы», «Малышу повезло с мамой», «Это очень круто», «Лео так вырос», «Крутые вы», — прокомментировали пост подписчики.

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