Восточный цветок: Лопырева устроила променад в молочном платье в пол со струящимся кейпом

Виктория Лопырева является известной российской красавицей. Она облада титулом «Мисс Россия». Раньше блондинка вела передачи на телевидении. Теперь она частая гостья на светских раутах и кинофестивалях.

Виктория предпочитает не появляться на публике без макияжа. Она носит женственные наряды. Для особых случаев в ее гардеробе есть вечерние платья и бриллианты. Недавно звезда посетила Катар.

Ранее она была послом чемпионата мира по футболу, поэтому продолжает посещать спортивные мероприятии. На этот раз Лопырева прилетела ради жеребьевки FIFA.

Несколько она провела в Катаре, где ее тепло приняли. А накануне блондинка запечатлелась во время променада. Она облачилась в длинное платье оверсайз молочного цвета с кейпом. Наряд скрыл ее фигуры, а мюли завершили романтический аутфит.

Примечательно, что Лопыреву стала подозревать в беременности. Во время отдыха на Мальдивах она делилась пляжными фото, но даже они не смогли разубедить всех ее поклонников.

«Какая красивая», «Ох, принцесса», «Так выглядят благородные дамы», «Такая вы красивая», «Глаз не оторвать», «Вы словно из фильма сбежали», «Очень нежный наряд», «Выглядите бесподобно», «Любуемся вами», — прокомментировали пост подписчики.

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