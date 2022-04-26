«Сейчас очень-очень модно!»: Бородина примерила вязаные брюки с тонким кружевом и кардиган

Ксения Бородина не скрывает, что любит проводить время на шопинге. Благодаря шоу «Дом-2» она смогла хорошо зарабатывать. Также за ее жизнью следят миллионы подписчиков, поэтому телеведущая старается всегда выглядеть безупречно.

Раньше она регулярно закупалась в ЦУМе, а теперь Ксения признается, что все чаще делает покупки в торговых центрах. Однако свой гардероб она не перестает пополнять.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала больше предпочтений отдавать более женственным нарядами. Она облачается в короткие платья и красуется на шпильках.

На этот раз Бородина примерила трикотажный костюм. Кардиган она сочетала с топом, а брюка облегали фигуру. Ажурная полоска просвечивала, придавая изюминку. Потом Ксения покрасовалась в облегающих велосипедках с ажурной вязкой.

«Девчонки, вы заметили, что сейчас тренд на вязаные вещи? Это сейчас очень-очень модно! Я долго искала, что есть прикольного из вязаных вещей! Я ночью, как всегда, занималась интернет покупками. Посмотрите, что я нашла! Сейчас я покажу поближе брюки! Смотрите, какие клевые! Заказала такой классный вязаный кардиган с таким топом! И вот классные брюки, у них ажурная вязка! А есть еще вот такой вариант! Тоже очень классный! Топ я заказала, сверху кардиган и вот такие классные велосипедки. Это более спортивная история», — поделилась она.

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