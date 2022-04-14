Гусь Майкл Джексон и другие пушистики
Видео
Как приготовить кокосовые конфеты «Баунти»
Видео

С эффектом стройности: Бородина в белоснежном мини-платье и на шпильках подчеркнула загорелые ноги

Телеведущая в женственном наряде получила множество комплиментов.

С эффектом стройности: Бородина в белоснежном мини-платье и на шпильках подчеркнула загорелые ноги
Ксения Бородина. Фото: соцсети телеведущей

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она ведет шоу «Дом-2» уже больше 15 лет. Ей удалось стать богатой и знаменитой. Она живет в большом доме и растит двоих дочек: Теону и Марусю.

Долгое время Бородина была счастлива в браке, но в прошлом году она рассталась с Курбаном Омаровым. Телеведущая призналась, что раньше все время была дома, но теперь хочет наверстать упущенное.

Бородина почти каждый вечер посещает рестораны, караоке и веселится с друзьями. Примечательно, что она продолжает покупать себе дорогостоящие обновки. После участия в шоу «Ледниковый период» телеведущая постройнела.

На этот раз она поделилась кадром, на котором предстала в белоснежном мини-платье с драпировкой, которая визуально стройнит. Ксения подчеркнула загорелые ноги. Босоножки на шпильке дополнили образ. Она также продемонстрировала декольте.

Бородина
Ксения Бородина. Фото: соцсети телеведущей

По словам Бородиной, скоро она вернется на лед. Телеведущая активно тренируется. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Шик! Блеск! Красота, Ксюша!», «Ну что за огонь — эта женщина», «Очень точеные формы», «Как же круто выглядите», «Расцвела наша красавица», «Безупречный стиль», «Изящности не отнимать», «Ноги идеальные», «Похорошела», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Звездный стильКрасота вне возрастаКсения БородинаКсения Бородина последние новостимода и стильМодные тренды