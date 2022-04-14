С эффектом стройности: Бородина в белоснежном мини-платье и на шпильках подчеркнула загорелые ноги

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она ведет шоу «Дом-2» уже больше 15 лет. Ей удалось стать богатой и знаменитой. Она живет в большом доме и растит двоих дочек: Теону и Марусю.

Долгое время Бородина была счастлива в браке, но в прошлом году она рассталась с Курбаном Омаровым. Телеведущая призналась, что раньше все время была дома, но теперь хочет наверстать упущенное.

Бородина почти каждый вечер посещает рестораны, караоке и веселится с друзьями. Примечательно, что она продолжает покупать себе дорогостоящие обновки. После участия в шоу «Ледниковый период» телеведущая постройнела.

На этот раз она поделилась кадром, на котором предстала в белоснежном мини-платье с драпировкой, которая визуально стройнит. Ксения подчеркнула загорелые ноги. Босоножки на шпильке дополнили образ. Она также продемонстрировала декольте.

По словам Бородиной, скоро она вернется на лед. Телеведущая активно тренируется. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Шик! Блеск! Красота, Ксюша!», «Ну что за огонь — эта женщина», «Очень точеные формы», «Как же круто выглядите», «Расцвела наша красавица», «Безупречный стиль», «Изящности не отнимать», «Ноги идеальные», «Похорошела», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!