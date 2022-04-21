Освежила тотал блэк: Бузова в белоснежном жакете и кожаных брюках-дудочках вышла из дома

Телеведущая похвасталась нарядом, в котором собиралась поехать на встречу с Дмитрием Губерниевым, но с ней случился конфуз.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она покинула шоу «Дом-2» в прошлом году, но потом стала вести новые передачи. Артистка также активно дает концерты. Она любит привлекать к себе внимание.

Порой на сцене она предстает в ярких образах, а на красных дорожках любит щеголять в пикантных нарядах. К встрече с Дмитрием Губерниевым, с которым у нее был конфликт, она тоже подготовилась.

Сначала в лифте Ольга покрасовалась в кожаных брюках-дудочках и белоснежном удлиненном жакете. Примечательно, что она предпочла подчеркнуть тонкие щиколотки, а вот жакет скрыл ее изъяны фигуры.

Артистка также надела кожаные туфли-лодочки. Но в итоге на встречу с Губерниевым Бузова отправилась в черном жакете. Оказалось, что с ней случился конфуз. Однако она вовремя заметила, что ее наряд не безупречен.

На этот раз Ольга сменила наряд, так как увидела желтые пятна на жакете. Телеведущая призналась, что только забрала одежду из химчистки, поэтому не сразу заметила, что наряд грязный.

На встрече с коллегой Бузова старалась быть вежливой. Она даже позвала Дмитрия на свой концерт. Однако без новой перепалки не обошлось. Артистка также упрекнула Губернева в том, что он подарил ей конфеты с ликерной начинкой, но оказалось, что сладости постройневшая звезда не ест.

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