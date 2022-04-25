Блондинка на миллион: Рудова в жакете оверсайз засветила кружевное белье на камеру

Наталья Рудова уже давно снимается в кино и может похвастаться большим количеством ролей. Однако она не раз жаловалась, что режиссеры предлагают ей играть роковых красавиц, а ей хочется более ярких образов.

К слову, в свои 38 лет артистка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Не удивительно, что она играет любовниц или жен богачей. К слову, в обычной жизни звезда постоянно подчеркивает женственность.

На этот раз Рудова провела день на съемках. Она не стала скрывать, что ее напарником выступил Дмитрий Нагиев. В соцсети актриса опубликовала кадр, на котором позировала в латексном платье-бюстье с подвязками для чулок.

Она кокетливо засветила свои прелести на камеру, стоя рядом с коллегой. Дмитрий выглядел серьезно. Поклонники посчитали, что блондинка решила его дара речи.

А вот потом Наталья покрасовалась в жакете оверсайз без юбки. При этом она не скрыла кружевное белье. А вот обувь была домашней — тапочки.

«Надо бы сказать, что я в принципе этого не ношу никогда, а только в кино. Как вы относитесь к очень сексуальному белью?» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Рудова. «Роковушечка-душечка!», «Госпожа», «Бомба просто», «Шикарно, когда все красиво и подчеркнуть свои достатки», «Ну как к нему можно относиться? Конечно же с восхищением и желанием», «Фигурка позволяет», — прокомментировали пост подписчики.

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