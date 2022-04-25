«Ох, эти ноги»: Мирослава Карпович в боди и лаковых ботфортах блеснула своими прелестями

Мирослава Карпович уже давно не снимается в кино. После успеха в сериале «Папины дочки» она стала чаще появляться на публике. Однако несколько лет назад актриса решила стать моделью и теперь все чаще делится кадрами с модных фотосессий.

Примечательно, что в 2020 году она была замечена с Павлом Прилучным, который только развелся с Агатой Муцениеце. Влюбленные старались не афишировать роман.

В этом году Мирослава провела отпуск с Прилучным в Дубае, но актер постоянно виделся с бывшей женой. После возвращения в Москву появились слухи, что они расстались. Актриса также не раз намекнула, что теперь свободна. А в новой фотосессии она предстала в неожиданном и дерзком образе.

Карпович позировала в боди из латекса и лаковых ботфортах на шпильке. Цепочка на талии и перчатки завершили лук. Она без стеснения позировала на стуле, демонстрируя свои формы.

«И дал Бог женщине ноги! Девочки, цените в себе все», — заявила звезда.

Поклонники заметили, что Мирослава стала более открытой в последнее время. Многие восхитились тем, как она выглядит после расставания с Прилучным. «Грация и женственность», «Эх, Павел, упустил такую девушку», «Ох, эти ноги», «А это вообще законно? На этом видео можно стейки жарить», «Слишком горяча», «Блестяще», «Фигурка богини», — прокомментировали пост подписчики.

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