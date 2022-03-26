В платье бэби-долл и туфлях Versace: Мирослава Карпович предстала в образе куклы Барби

Звезда «Папиных дочек» решила похвастаться своей женственным и неожиданным образом на фоне слухов о расставании с Павлом Прилучным.

Мирослава Карпович знакома многим зрителям по сериалу «Папины дочки». Она стала знаменитой в юности, но потом сниматься в кино стала реже. Актриса предпочитает играть в театре, а также строить карьеру модели.

В 36 лет она может похвастаться стройной фигурой. Еще недавно артистка отдыхала с Павлом Прилучным в Дубае. А теперь ходят слухи, что они расстались. Примечательно, что звезда стала примерять более женственные образы.

Еще недавно Карпович носила пуховики и пальто. Теперь на фотосессии она предстала в образе куклы Барби. Актриса позировала в девчачье комнате. Она облачилась в розовое мини-платье в стиле бэби-долл и ультрамодные туфли Versace в тон. Мирослава подчеркнула свои стройные ноги. Она позировала на плюшевом диване и подвесных качелях.

Потом артистка примерила лук в стиле кэжуал. Она облачилась в белую рубашку на узле и расслабленные джины с рваными коленками. Карпович грациозно позировала на стуле.

Поклонники признались, что образы получились неожиданными. Однако большинство фанатов пришли в восторг от такого преображения. «Настроение Pink», «Мирослава, как же красиво все», «Как „пинк пантера“, редкий бриллиант», «Какова красота», «Какая куколка», «Ой, мне так нравится», «Ходите в этом розовом платье всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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