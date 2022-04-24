Домашние посиделки: Агата Муцениеце воссоединилась с детьми Павла Прилучного

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она много лет снимается в кино. Не так давно ей довелось сняться с Александром Робаком. К слову, после развода с Павлом Прилучным она так и не встретила нового возлюбленного.

Свободное время артистка посвящает детям: шестилетней дочке Мие и девятилетнему сыну Тимофею. Но также она стала чаще выходить в свет и веселиться с друзьями.

Однако недавно Агата уехала в Дагестан на съемки. Она гуляла в горах и даже оказалась в непогоду на улице. Но на днях актриса приехала в Москву, но только на один день.

Она успела сняться в шоу «Голос. Дети», который ведет с Дмитрием Нагиевым. А также артистка провела вечер с детьми. На новых фото артистка позировала без макияжа. Она зацеловала своего сына, а также дочку, которая показала ей медаль. Девочка занимается балетом.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дети быстро растут. «Я почему-то так рада, что вы с детьми, в Москве», «Такие милые все», «Мия как будто повзрослела», «Очаровашки, дочь так похоже на маму», «То ли я давно Мию не видела, то ли она реально так резко повзрослела, красавица», «Пока мамочка работала, дети подросли», — прокомментировали пост подписчики.

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