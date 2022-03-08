Увела «мажора», но осталась одна: как Мирослава Карпович из «папиной дочки» выросла в роковую разлучницу

Звезда театра и кино Мирослава Карпович, по последним сведениям, осталась одна. Все-таки Павел Прилучный, прославившийся после сериала «Мажор», вернулся в семьи – к жене Агате Муцениеце и детям. По крайней мере, такой вывод делают поклонники актера, наблюдая их совместные с экс-женой путешествия и праздники.

Мирослава Карпович: детство, родители

Мирослава Олеговна Карпович родилась 1 марта 1986 года в городе-курорте Бердянск Украинской ССР. Она стала старшим ребенком в семье, у нее есть сестра Кристина и брат Андрей, по национальности она русская.

Свое детство будущая российская актриса провела в деревне. Сейчас она нередко вспоминает тот период и красивые яблоневые и вишневые сады, в окружении которых росла.

С детства Мирослава решила стать знаменитой, когда увидела гастроли столичного театра с пьесой «Жанна Д Арк». Приблизил к мечте девочку переезд семьи в Москву в 1992 году. В восемь лет девочка стала посещать модельную школу, и усилия увенчались успехом – она прославилась.

Мирослава Карпович: модельная карьера

Свой первый большой модельный контракт Мирослава Карпович заключила с агентством «Русский силуэт». После этого девушка с ростом 170 см и весом 51 кг смогла посотрудничать с брендами Centro и Calvin Klein, выступая фотомоделью.

Она накопила внушительное портфолио с фотосессий и показов и периодически делится воспоминаниями о былом модельном прошлом с подписчиками в Instagram.

Мирослава Карпович: кино и театр

Параллельно модельной карьере Мирослава строила актерскую, поскольку грезила о сцене. И смогла поступить в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 2006 году. Ее художественными руководителями были заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий и доцент Сергей Земцов.

Во время учебы Карпович сыграла в нескольких спектаклях — в «Пышке» Георгия Товстоногова, «С любимыми не расставайтесь» и «Ты» Виктора Рыжакова. За последнюю постановку актриса в 2006 году удостоилась премии «Золотой лист».

Получив образование, Карпович сыграла в таких постановках, как «Косметика врага» с Павлом Прилучным в главной роли, «Подарок для тещи», «Шашни», «Муж напрокат» и многих других.

Но настоящую славу Мирослава Карпович обрела после съемок в сериале «Папины дочки» в 2007 году. До этого момента у нее уже был кинодебют, в картине «Святое дело», оставшийся незамеченным.

Сыграв в семейном комедийном сериале о многодетном отце Васнецове одну из его пяти дочек, самую старшую Машу. При этом, героине Мирославы по картине было 17, самой актрисе – 21 год, но разницы никто и не заметил.

Вместе с Мирославой Карпович сериал дал путевку в жизнь таким актрисам, как Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова и Анастасия Сиваева.

Непринужденность и женственность Маши Васнецовой в исполнении Мирославы Карпович влюбили зрителей в ее героиню. Проект про отца-одиночку оказался настолько успешным, что продолжался много лет, до 2013 года, всего вышло 20 сезонов.

На волне популярности «Папиных дочек» Карпович стала востребованной актрисой. В 2008 году она появилась в нескольких фильмах: «Плюс один», «Голубка», «Тариф «Новогодний».

В 2010 году фильмографию актрисы пополнила роль дежурной в гостинице в «Новогодних сватах». Через год она снялась в кинолентах «All inclusive, или Все включено» и «Мантикора».

В 2012 году актриса порадовала фанатов работой в сериале «Мой любимый гений», озвучила подругу Алисы Наташу в мультфильме «Алиса знает, что делать».

Следующие два года тоже оказались богаты на проекты. Карпович снялась в короткометражном фильме «Поверь в себя», сыграла в комедии «Корпоратив», отметилась в короткометражках «Спринт» и «Хорошее начало».

В 2017 году Карпович пощекотала нервы поклонникам, снявшись в фильме ужасов «Невеста», который пришелся по душе ее фанатам.

Мирослава Карпович: другие проекты

Как актриса озвучания, Мирослава Карпович подарила свой голос Аленке из «Сказочного патруля». Параллельно актриса принимала участие в различных фотопроектах. А в 2011 году снялась для журнала Maxim, став героиней откровенной фотосессии. После этого красотка вошла в число самых сексуальных женщин страны.

Мирослава Карпович: личная жизнь

После того, как слава нашла актрису, Карпович стала пользоваться популярностью у противоположного пола. У нее сложились теплые отношения с Филиппом Бледным, коллегой по площадке «Папиных дочек», и зрители быстро сосватали их друг за друга. Но Карпович и Бледный объяснились, что они просто друзья.

«Мы с ним один раз поехали на премию MTV, потому что поддерживали дружеские отношения», — поясняла звезда.

В 2012 году Карпович стала встречаться с никому не известным Егором Булаткиным. Она оказалась старше него на 9 лет, была звездой и завидной невестой, а он только грезил о сцене и славе. Из-за плотного графика актрисы союз просуществовал недолго.

Также среди слухов о личной жизни Карпович – роман с коллегой по фильму «Корпоратив» Аристархом Венесом. Сами актеры никак не комментируют это, и доподлинно неизвестно, было ли между ними чувство, и когда они расстались.

Среди поклонников Карпович был и состоятельный бизнесмен, имени которого девушка не называла. Дело в том, что он был женат, а для «папиной дочки» это оказалось неприемлемо, и она быстро отвергла ухаживания.

В 2020 году Мирослава Карпович стала героиней любовного треугольника – поклонники уверены, что это она стала разлучницей в паре Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Якобы, роман у нее с женатым актером закрутился благодаря совместной работе в спектакле «Косметика врага», премьера которого состоялась в феврале 2020-го, и с которым труппа ездила на гастроли по стране.

Прилучный ушел от Муцениеце со скандалом в марте 2020, на старте пандемии коронавируса, и вскоре поклонники стали замечать его в компании с Карпович. А потом и вовсе стало известно, что они живут вместе.

Пара всячески игнорировала любопытство публики к своим отношениям. Но Карпович досталось от хейтеров знатно. Ее клеймили разлучницей и травили чуть ли не до последнего.

Слухи о разрыве Карпович и Прилучного поползли в середине зимы 2022 года. Сначала «мажор» запостил фото с завтраком холостяка, затем отправился отдыхать с бывшей и детьми в Дубай, а «папина дочка» заговорила о предательстве в День святого Валентина.

День рождения младшей дочки Прилучного расставил все точки над «и». Актер и его экс-жена вместе организовали праздник и буквально светились на нем от счастья. Карпович, как установили фанаты, сейчас одинока.

Мирослава Карпович сегодня

Активнее Мирослава Карпович появляется на театральной сцене, а не на экранах. В 2021 году актриса сыграла в спектакле МХТ им. М. Горького «На стриме». Необычный формат онлайн-путешествия пришелся по душе зрителям.

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