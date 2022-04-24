«Ваня, иди ко мне!»: Подольская подловила годовалого сына Преснякова в ботинках отца

Певец умилился тому, что сын не смог даже шага сделать в его обуви.

Наталья Подольская является известной певицей и выпускницей «Фабрики звезд». Она много лет выступает на сцене и привыкла к гастролям, а также съемкам. Но уже почти 12 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

У них растет сын Артемий, который скоро начнет учится в школе. А вот малышу Ивану всего год, но он уже завоевал любовь всех членов семьи. Звезда все свободное время посвящает наследникам.

На днях Наталья подловила младшего сына в гардеробной. Он примерял отцовские ботинки. Пресняков умилился тому, что мальчик не может сдвинуться с места. Обувь была ему очень велика. Однако Иван не плакал, а смеялся. Он был облачен в спортивный костюм.

«Давай, пошли! Иди! Ваня, иди ко мне!» — говорил артист. «Пригвоздило. Заземлили», — пошутил он.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у супругов растет очаровательный блондин. «Какой чудесный», «Тема копия папа, а вот Ванечка пока не понятно», «Хохотунчик! Он, конечно, мамин и даже на маму Наташи похож больше», «Вот, вкус в одежде уже папин», «Как это мило», «Владимир прям идеальный отец, не стал ругать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 23 апреля Наталья посетила храм со старшим сыном. Они осветили куличи и яйца. А в честь пасхи дома супруги собрали почти всю семью и устроили застолье.

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