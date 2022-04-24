«Любимый мальчик»: Подольская запечатлела сыновей Преснякова за праздничным столом дома

Певица отпраздновала Пасху с сестрой и родными. Весь вечер маленький Иван не давал гостям скучать.

Наталья Подольская является известной певицей. Она выпустила множество хитов и покорила ни одну сцену. Во уже почти 12 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Влюбленные во всем друг друга поддерживают и порой даже выступают вместе. Супруги растят сына Артемия, которому шесть лет. А чуть больше года назад у них родился сын Иван. Обычно с детьми проводит время не только мама, но и папа.

больше по теме Подольская в пальто цвета фуксия и модных лоферах пришла с сыном в церковь с корзинкой яиц Жена Владимира Преснякова показала, как провела утро перед Пасхой.

23 апреля Подольская с утра посетила храм. С собой она взяла старшего сына. Они осветили пасхальные яйца и куличи. Артемий с интересом наблюдал за процессом. А вот вечером дома у супругов собрались родные.

В гости пришла сестра-двойняшка Юлиана с дочками. За столом уселись почти все дети. Только маленький Иван бегал и не давал заскучать гостям. Лишь брат, кажется, понимал его с полуслова.

«Тема, кушай! Ты совсем не притронулся к еде, а девочки уже все съели. Ваня, какой малыш», — сказала Наталья. «Любимый мальчик», — отметила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами детей и всю семью Преснякова и Подольской. «Какие воспитанные детки», «Девочки такие милые», «Ваня там главный», «Сколько малышей! Вот это дружная семья», «Как классно», «Отличная Пасха у вас», «Ох, Ванечка прям заводной», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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