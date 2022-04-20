Джоггеры и поясная сумка: Муцениеце предстала в городе-«призраке» в Дагестане

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время не только на съемках, но и с родными. Актриса часто посвящает выходные детям: дочке Мие и сыну Тимофею.

С мужем Павлом Прилучным она развелась, прожив вместе почти 10 лет. Лишь недавно актриса возобновила с ним дружеские отношения. Она пресекла слухи о воссоединении и попросила не лезть в ее постель.

Вот уже не первую неделю Агата находится на съемках в Дагестане. Примечательно, что актриса поручила экс-возлюбленному приглядеть за детьми. Сама она проводит время на съемках, но порой ей удается побывать в уникальных местах.

Недавно артистка была в горах. А вот 20 апреля Муцениеце поделилась новыми кадрами. Она предстала без макияжа и укладки. Артистка облачилась в футболку и изумрудные джоггеры. Она позировала на выступе.

«Гамсутль — город-«призрак». 2022 г.», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие адресовали ей комплименты. «Клевая девушка», «Очень красиво», «Какая красота», «Оооо… Агата в Дагестане! Круто», «Вот и вы побывали там!», «Ваш простой стиль и отсутствие гламура подкупают сердечко», «Бомба! Взрыв мозга, то ли от Агаты, то ли от пейзажа», «Боже, какая красота у вас там», — прокомментировали пост подписчики.

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