«Уже несколько лет мы партнеры!»: Муцениеце в шелковом платье цвета шоколада предстала с Нагиевым

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Сериал «Закрытая школа» сделал ее знаменитой. Актриса решила на время сделать перерыв, когда родила сына Тимофея, а потом и дочку Мию.

Артистка растила детей с Павлом Прилучным. Многие считали их идеальной парой, но в 2020 году они развелись. Примечательно, что спустя два года экс-супруги стал общаться более близко, но по-дружески.

Недавно Агата провела несколько дней в Дагестане. Она находилась на съемках и побывала в горах, а также нескольких городах. А вот накануне артистка на один день прилетела домой.

Она повидалась с детьми, а также отметилась в шоу «Голос. Дети», который ведет с Дмитрием Нагиевым. Примечательно, что на новом фото Муцениеце предстала в шелковом платье цвета шоколада с высокой талией. Легкие локоны дополнили женственный образ. Нагиев был одет с ней в одном стиле.

«Вот уже несколько лет мы партнеры! В любых обстоятельствах! Не перестану вами восхищаться! Смотрели вчера эфир? Кто из детей вам понравился больше? За кого голосовали?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она похорошела. «Вы были безупречны! Потрясающий тандем ведущих!», «Вы больше всех понравились», «Агата, трудно даже было кого-то выбрать! Все детки такие талантливые, голосистые!», «Прекрасная пара!», «Харизматичная королева», «Агата редкая девушка для нашего времени, одним словом прекрасная во всех отношениях!» — прокомментировали пост подписчики.

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