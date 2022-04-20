Нечего скрывать: Рудова в малюсеньком топе показала, как естественно выглядит по утрам

Наталья Рудова уже много лет играет в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Потом ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым и даже сняться с Павлом Прилучным.

Обычно актриса свободное время посвящает путешествиям и вечеринкам. В свои 38 лет она следит за собой и без стеснения снимается без одежды в кино. Но недавно звезда решила похудеть и поразила поклонников.

Обычно Наталья любит подчеркивать фигуру женственными платьями. Она регулярно выходит в свет. А на днях актриса повеселилась с Аленой Водонаевой.

А вот 20 апреля ей захотелось запечатлеть себя утром в естественном виде. Блондинка покрасовалась в малюсеньком топе и джинсовых шортах, которые не стала застегивать. Она обнажила свои мощные и рельефные формы.

Подписчики осыпали ее комплиментами. Многие признались, что Рудова их вдохновляет своей красотой. «Огонь», «Мне бы такой пресс», «Нормально подсушилась!», «Потрясающий результат», «Выглядите бесподобно», «Ох, как вы хороши», «Просто слов нет», «Я любуюсь вами», «Да, спорт вас только украсил», «Живот — мечта миллионов», «Тростинка», — прокомментировали пост подписчики.

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