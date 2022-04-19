«Не ваш размерчик»: Рудова в тесном платье продемонстрировала пышное декольте на камеру

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных фильмов. Многие отмечают, что ее красоте могут позавидовать даже модели. Но сама Рудова порой утверждает, что недовольна собой.

Она занимается спортом, чтобы без стеснения щеголять в бикини или сниматься в постельных сценах. Недавно артистке довелось поработать с Павлом Прилучным. Порой у них была тесная связь.

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А вот теперь Рудова находится дома. Она пожаловалась на плохое настроение. Но чтобы поклонники не грустили, актриса выложила видео, на котором предстала в алом платье по фигуре и с бокалом.

Она покрасовалась в наряде, демонстрируя свое роскошное декольте. Наталья не утаила тот факт, что не надела лифчик. Она кокетливо позировала на камеру, обсуждая свои пухлые губы.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Но им показалось, что наряд актрисе маловат. «Ну прям глаз не оторвать», «Выглядишь сногсшибательно», «А платье прям трещит», «Не ваш размерчик», «Декольте просто потрясающее», «Как вам удается выглядеть так безупречно», «Блондинка на миллион», «Вам можно все», — стали писать подписчики.

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