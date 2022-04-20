Невестка Орбакайте в топе с разрезом продемонстрировала смелое декольте на публике

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по ее стопам и стал певцом, а также актером. Гордится внуком и Алла Пугачева. На свадьбу она подарила ему квартиру в Москве.

Никита счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Когда они познакомились, будущая невестка Орбакайте была совсем юной и только окончила школу. Супруги вместе уже больше пяти лет.

В последнее время Пресняков успевал не только заниматься любимыми хобби, но и тайно участвовал в шоу «Маска». А вот его возлюбленная стала заниматься танцами стриппластика. Алена решила делиться своими успехами.

Она уже показывала, как двигается на высоких каблуках. А вот 19 апреля невестка Орбакайте покрасовалась в зале для танцев в трениках и топе с разрезом в области декольте. Она похвасталась плоским животом и изящными изгибами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие отметили, что она обладает идеальными формами. Они с трудом подобрали слова. «Ох, какая вы стройная», «Просто ангел», «Очень красивая», «Ну прям кошачья грация», «Обожаю такие формы! Ничего лишнего», «Какой у вас наряд! Прям стали настоящей танцовщицей», «А муж доволен?», «Ну у вас все такое точеное! Словно статуэтка», — прокомментировали кадры подписчики.

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