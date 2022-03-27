«Торт оказался у официанта на лице»: внук Пугачевой показал конфузные моменты с вечеринки дедушки

Владимир Пресняков-старший отметил с размахом свой день рождения, собрав родных и близких в ресторане.

Владимир Пресняков-старший уже много лет счастлив с женой Еленой. Он является артистом и композитором. Не удивительно, что его сын Владимир тоже стал певцом и женился на выпускнице «Фабрики звезд» Наталье Подольской.

У пары уже растут сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. А также от Кристины Орбакайте у него есть сын Никита, которому уже 30 лет. Вся семья очень дружная.

26 марта они собрались, что отпраздновать день рождения Преснякова-старшего. Он был окружен родными. Поздравить его приехала даже Лариса Долина. Примечательно, что тост для дедушки произнес Никита.

Он признался, что любит его шутки. А вот маленький Артемий всех рассмешил, когда назвал брата дураком. Были во время праздника и другие конфузные моменты. Когда официантка вынесла торт со свечками, то именинник так сильно задул их, что кусочки десерта попали в людей.

«А потом дедушка задул свечи так, что весь торт оказался у официанта на лице, на плечах», — отметил Никита.

Особенно элегантно выглядела Подольская в черное платье с принтом. Поклонники восхитились дружной семьей и одарили комплиментами каждого. «Какая душевная компания», «Дети всегда выдают перлы», «Никита такой красавец! Гордость родителей», «Как классно, что вы так часто все собираетесь», «Как тепло и уютно с вами», — стали писать пользователи Сети.

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