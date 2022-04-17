«Хочу такой животик»: невестка Орбакайте в лосинах и топе подразнила точеными формами

Никита Пресняков уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Она была его соседкой по даче, когда сын Кристины Орбакайте с ней познакомился. На тот момент музыкант уже вернулась из Нью-Йорке, где учился несколько лет.

После свадьбы супруги поселились в столичной квартире, которую им подарила Алла Пугачева. А теперь, по слухам, они перебрались в замок, так как примадонна уехала в Израиль с семьей, а за садом нужно ухаживать.

Примечательно, что Алена является моделью. Она часто хвастается модными образами. Невестка Орбакайте также часто посещает семейные праздники. Однако в последнее время она удивляет поклонников.

Блондинка набила татуировки, а также стала посещать занятия по стриппластике. На этот раз Краснова показала разученную связку. Она предстала в топе и лосинах, которые подчеркнули ее точеную фигуру. Жена Никиты на каблуках танцевала, изгибалась, демонстрируя всю свою красоту и грацию.

Поклонники были впечатлены. Многие осыпали ее комплиментами. Невестка Орбакайте многих заставила завидовать своей подтянутой фигуре. «Ну безумно красивая», «Хороша», «Вот это каблучищи», «Как кошечка двигаетесь», «Хочу такой животик», «У вас идеальные формы», «Как же повезло Никите», «А выглядите вы бсподобно», «Вот это пластичность! Хороша», — стали писать подписчики.

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