Постройнела и похорошела: Бузова на каблуках и в мини-шортах устроила «горячие» танцы на пилоне

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет несколько передач на телевидении, а также дает концерты. После развода с Дмитрием Тарасовым ей так и не удалось обрести счастье в личной жизни.

Бывшая звезда «Дома-2» зарабатывает миллионы рублей, делает ремонт в своей квартире и при этом старается ухаживать за собой. Она все больше времени уделяет себе и отдыху.

После отпуска на море Ольга вернулась в Москву. Накануне она щегольнула в мини-платье. А вот 19 апреля телеведущая начала день с тренировки. Она возобновила занятия на пилоне. По ее словам, она постройнела на три килограмма.

Артистка предстала в боди и кожаных мини-шортах. Она дополнила образ колготками в сетку и каблуками. Бузова сначала оконфузилась, ударившись о пилон. А вот потом она продемонстрировала откровенный танец. Звезда засветила прелести на камеру.

«Ведь сексуальной и красивой можно быть в любом возрасте. Или стать такой! Или, наоборот, можно чувствовать себя замухрышкой и в цветущие 18 лет! Женщине необходима внутренняя гармония, принятие себя и, самое главное, любовь к себе. Я никогда не считала себя сексуальной, хотя вниманием противоположного пола не была вовсе обделена, как в 13 лет в 9 классе, так и сейчас. Сейчас чувствую, что мне эти занятия просто необходимы, чтобы не чувствовать себя солдатом в юбке», — написала она.

Поклонники были сражены увиденным. Она получила как позитивные отклики, так и негативные. «У тебя так классно получается», «Чуток деревянная», «Ай, красотка», «Очень смело», «А зачем такое показывать?», «Ну тут еще много работы», «Стоило прикрыть свои бедра», — стали комментировать видео подписчики.

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