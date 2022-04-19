«Все засмеялись»: Бузова в колготках в сетку и мини-шортах оконфузилась во время танца на пилоне

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она постоянно находится под прицелом камер. Артистка много снимается. Она не скрывает, что старается всегда хорошо выглядеть.
Блондинка на съемках передач появляется с гримом и нарядах, которые для нее подбирают стилисты. А вот без фильтров и макияжа поклонники ее видят редко. Зато они сразу заметили лишние килограммы, когда звезда поправилась.
Недавно Ольга отдохнула на море. Она без стеснения позировала в бикини. Телеведущая призналась, что постройнела и скоро вернется в форму А вот 19 апреля она отправилась на занятия по танцам.
В раздевалке артистка покрасовалась в колготках в сетку и латексных мини-шортах с боди. Бузова подчеркнула свои округлые формы и длинные ноги. Она была воодушевлена и отметила, что горит желание танцевать.
Но когда Ольга решила заснять свой танце на пилоне, то оконфузилась. Телеведущая неудачно встала с корточек и ударилась пятой точкой о шест. Звезда даже нецензурно выразилась, но через секунду все же покрутилась на пилоне. Поклонники стали активно обсуждать эту неловкую ситуацию.
«Это очень смешно», «Оля и грация», «Стоило поспать подольше», «Все засмеялись», «Ну просто слов нет! Это кадр», «Надо же было забыть, что позади шест», «Оля олицетворение неудачи», «Ну зато фигуру показала», «Хорошо, что не заплакала», — прокомментировали пост подписчики.
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