Словно юбку забыла: Ольга Бузова в ультракоротком платье блеснула фигурой на курорте

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она работает на телевидении больше 15 лет. Примечательно, что шоу «Дом-2» Ольга покинула, а ее место там занял экс-возлюбленный Дава.

Однако теперь она ведет несколько новых проектов. Более того, артистка продолжает давать концерты и сниматься для глянца. Но в этом году она стала чаще делать перерывы. Недавно звезда несколько дней провела на море.

Бузова оставила в тайне место, где устроила себе отпуск. Она много купалась и загорала. Примечательно, что телеведущая решила побыть в одиночестве. Но каждый вечер она отправлялась в ресторан, наряжаясь в женственные наряды.

На этот раз артистка покрасовалась в легком мини-платье и сланцах Louis Vuitton. Ольга продефилировала по улице. Наряд позволил ей блеснуть красотой фигуры. К слову, она призналась, что похудела.

А вот в ресторане она побаловала себя изысканными блюдами. Так телеведущая отведала карпаччо от шеф-повара. Блондинка осталась в восторге. Поклонники осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее раскритиковал.

«Оля, такой наряд! Где юбка?», «Ну постройнела, а одеваться то нужно», «Опять лопает все за обе щеки», «Бузова устроила идеальный отпуск: сон, еда и сон», «Ну прям бедра видно, зачем такое носить?», «Это точно весь наряд или юбку потеряла?», — стали писать пользователи Сети.

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