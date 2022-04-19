Живота не видно: пополневшая Кудрявцева в платье на пуговицах цвета фуксии скрыла изъяны фигуры

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала жить в Москве, когда родила сына Жара от первого мужа Сергея Ленюка из группы «Ласковый май».

Теперь блондинка может похвастаться тем, что дружит с Сергеем Лазаревым и берет интервью у звезды в шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что ей уже 50 лет, но Лера не только старается выглядеть более молодо, но и часто экспериментирует с образами.

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В обычно жизни телеведущая носит спортивные костюмы и удобные угги. А вот в кадр она отправляется в элегантных нарядах и на каблуках. На этот раз стилисты подобрали для нее яркий наряд.

Так как Кудрявцева поправилась на пять килограммов во время поездки в Сочи, они подобрали для нее мешковатое платье на пуговицах цвета фуксии с поясом. В этом наряде Лера смотрелась более стройной и скрыл все изъяны фигуры, включая живот.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ей идут цвета Барби. «Ну как всегда, очаровательная», «Как мне нравится это платье», «Выглядите бесподобно», «Лерочка, какая вы красивая! Ну не дашь 50 лет», «Очень круто выглядит платье на вас!», «Вроде просто, но со вкусом», «А тут вы прям леди», «Сережки даже в тон», — прокомментировали пост подписчики.

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