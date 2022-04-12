Пополневшая Лера Кудрявцева предстала в блузке в горох и «неудачных» брюках на лямках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что любит общаться со знаменитостями. При этом о своей личной жизни блондинка рассказывает не часто.

Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Они растят дочку Марию. Ведущая шоу «Секрет на миллион» в свои 50 лет следит за фигурой и выбирает женственные образы. Но после недавней поездки в Сочи она призналась, что поправилась.

На днях Лера отметилась на съемках в шелковом костюме оверсайз. Стилисты помогают ей скрывать изъяны фигуры. А вот накануне она появилась на работе в блузке в горох и алых брюках с высокой посадкой и лямками. Телеведущая скрыла область живота. Кудрявцева также выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни посчитали наряд ярким и стильным, а другие отметили, что брюки выглядят странно. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Алина Берри.

«Лера Кудрявцева — яркая телеведущая и яркие брюки. Она обладательница драматичной королевской внешности. Когда такие женщины заходят в комнату все сразу обращают на них внимание. Представительницам данного стилевого направления идут яркие и контрастные цвета: черный, белый, красный. Но обращать внимание стоит не только на цвет, но и фасон. Красные брюки с завышенной талией и широкими лямками напоминают клоунесские брюки, а в сочетание с блузкой в горох с мягким бантон и руками, не поддерживают королевские, острые черты лица Кудрявцевой. Вот если бы это были красные палаццо и рубашка с острыми лацканами — тогда бы образ только усиливал природную красоту телеведущей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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