«Укладка — мокрые волосы»: Бузова в леопардовом платье-комбинации щегольнула на курорте

Телеведущая уехала из Москвы. Она проводит отпуск в одиночестве.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными и друзьями. Примечательно, что у артистки сложилась успешная карьера.

Она обладает большим количеством хитов и успела сколотить целое состояние. Лишь в личной жизни Ольга не обрела счастье. В свои 36 лет она мечтает о семье и детях. Звезда старается следить за внешностью, чтобы оставаться привлекательной.

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В последнее время Ольга постоянно ездила на съемки. Стилисты подбирали для нее образы, которые скрывают изъяны фигуры, так как телеведущая поправилась. Но на днях она улетела из страны.

Артистка захотела несколько дней провести на море. Пока место отдыха она хранит в секрете. Бузова во время вечернего променада предстала в шелковом платье-комбинации с леопардовым принтом. Наряд подчеркнул ее формы. Звезда решила накрасить губы и сделать естественную укладку.

«Укладка на ужин — мокрые волосы. Макияж — красная помада», — заявила она.

Ольга решила поужинать в ресторане. Она провела время в одиночестве. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая, но нашлись и те, кто подверг ее образ критике. «Что за бабушка Чабелла?», «Наряд прибавил 10 лет или неудачный макияж», «Оля, отдых пошел на пользу», «Стала такая фигуристая», «Ну ты не перестаешь себя баловать», «Очень женственная», — прокомментировали кадр подписчики.

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