«Счастливая Оля»: Бузова в распахнула рубашку, блеснув своими формами на белоснежном побережье

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она раньше вела шоу «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной. Но в прошлом году Ольга решила покинуть насиженное место. Она стала сниматься в новых проектах.

Также артистка продолжает давать концерты. Она старается каждый раз удивлять публику, подбирая броские наряды. Но в последнее время на съемках стилисты особенно старались, так как звезда поправилась, а они пытались скрыть изъяны, чтобы она блистала.

После насыщенных неделей в Москве Бузова решила устроить себе отпуск. Она улетела на море, но оставила место в секрете. Телеведущая вечерами наряжается для ужина. А вот днем она купается и загорает.

Артистка поделилась кадрами, на которых бежит по белоснежному песку к морю и окунает в него свои ноги. Потом Ольга запечатлела себя в мини-бикини. Поверх она надела рубашку, которую застегнула на одну пуговицу. Звезда засветила свое декольте и другие прелести.

По словам девушки, ей хочется побыть наедине с собой, поэтому она делает так мало публикаций. Бузова не постеснялась показать фигуру. Многие поклонники восхитились тем, как она выглядит.

«Это так красиво», «Идеальные кадры», «Ну слов нет», «Счастливая Оля», «Ну просто само совершенство», «А зачем рубашка, если все видно?», «Так радуется морю! Прям ребенок», «Ну красивый загар теперь», «Интересно, где так жарко?», «Очень стильно выглядит ваш пляжный лук», — стали писать пользователи Сети.

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