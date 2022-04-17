С цветами, озаренная улыбкой: сестра Фриске засветилась с отцом своего ребенка Титовым

Сестра Жанны Фриске Наталья Фриске долго хранила интригу по поводу отца своего ребенка. Еще будучи беременной, она сказала, что планирует воспитывать малышку одна, а про ее отца рассказывать категорически отказалась.

После появления на свет девочки Луны, Наталья обнародовала фото свидетельства о рождении дочери. В нем люди увидели, что фамилия крошке досталась мамина, а вот отчество у нее – Александровна, значит папа – Александр.

Окончательно отца дочки Фриске рассекретили журналисты НТВ, которые пришли с камерами к роддому во время выписки Натальи и Луны. Малышку и любимую женщину пришел встречал Александр Титов, мужской парикмахер. Он рассказал, что невероятно счастлив и подтвердил, что действительно является отцом ребенка.

Папа Натальи Фриске Владимир Борисович при этом заметил, что мужчина до сих пор тепло относится к его дочери, постоянно звонит ему и спрашивает про нее. Сейчас у них какие-то сложности в отношениях.

В любом случае Наталья выглядела на выписке счастливой, блистала лучезарной улыбкой вся в цветах.

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