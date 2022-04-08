«Есть сходство с Платоном!»: папа Жанны Фриске впервые увидел новорожденную внучку

Родная сестра Жанны Фриске Наталья родила девочку 8 апреля в одном из московских роддомов. Она сразу же поделилась радостью со своими подписчиками, рассказав, что малышка появилась на свет крупненькой — ростом в 52 сантиметра и весом в 4 килограмма 470 граммов.

Папа Натальи Фриске Владимир Борисович уже повидал свою внучку по видеосвязи и поделился впечатлениями.

«Богатырша! Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном», — рассказал он телеграм-каналу «Звездач».

Отметим, что внука Платона, которого 9 лет назад родила Жанна Фриске, Владимир Борисович уже не видел много лет. По его словам, отец мальчика Дмитрий Шепелев не позволяет это сделать. К слову, ведущий показал редкое фото своего старшего наследника. Ребенок заметно вытянулся и увлекся рок-музыкой.

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