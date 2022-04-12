«Моя жизнь»: Наталья Фриске засняла, как держит новорожденную дочку за руку

Жанна Фриске была известной певицей. Она родила сына Платона, но вскоре умерла. Ее семья тяжело переживала утрату, а воспитывать наследника взялся отец Дмитрий Шепелев.

Однако он не дает родным артистки видеться с малышом. Однако недавно в семье произошло пополнение. Сестра артистки Наталья Фриске, которая тоже одно время была солисткой «Блестящих», стала мамой.

О своей беременности она объявила не так давно. Родственница Жанны сразу призналась, что с папой малыша рассталась. При этом она отметила, что только рада такому исходу событий.

И в одном из столичных роддомов 8 апреля появилась на свет ее дочка. Девочка родилась весом больше четырех килограммов. Наталья призналась, что теперь знает, как выглядит и пахнет счастье. Также она запечатлела себя в роддоме.

А вот 12 апреля Фриске поделилась первым фото с крохой. Однако она показала, как держит наследницу за крохотную ручку. Ее лицо пока новоиспеченная мама прячет.

«Моя жизнь», — написала она.

Поклонники были тронуты таким кадром. Многим не терпится увидеть ее. Наталья обещала в скором времени рассекретить необычное имя дочки. Но ранее папа Фриске признался, что внучка очень красивая и отчасти похожа на Платона.

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