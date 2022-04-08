Крупненькая девочка! Сестра Фриске родила и показала первое фото из клиники

Наталья Фриске решила стать мамой-одиночкой и не жалеет об этом.

Наталья Фриске родила дочку и показала первые кадры из клиники, где указаны метрики малышки. Будь она парнем ее бы, бесспорно, называли богатырем!

Девочка появилась на свет весом 4 кг 470 г, ростом 58 см в роддоме № 8 имени Демихова в Москве.

В графе, где обычно пишут имя, написано – «доченька». Малышка родилась 8 апреля в 13.09. На симке видно, как сестра Жанны Фриске растрогана этим событием и утирает слезу.

Напомним, 6 лет Наталья состояла в браке с Сергеем Вшивковым, однако они расстались. С папой новорожденной она тоже решила разойтись. Кто он такой, Фриске предпочитает не говорить публике.

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