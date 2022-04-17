Дурачатся, как дети: Подольская в кожаном плаще предстала с Пресняковым на шопинге

Наталья Подольская является известной певицей. Она стала знаменитой, когда попала на «Фабрику звезд». А позже уже на съемках другого проекта артистка встретила Владимира Преснякова.

В скором времени они отметят 12-ю годовщину со дня свадьбы. У пары подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Певица успевает строить карьеру и заниматься домашними делами.

На днях Наталья показала, как готовит постные блины. Она также устраивала концерт. А теперь певица отправилась с мужем на шопинг. Она облачилась в кожаный плащ и брюки. Ее образ дополнила кепка в тон.

От макияжа артистка отказалась. В какой-то момент она стала кривляться на улице, а Пресняков решил ей подыграть. Они даже танцевали, не обращая ни на кого внимания. Подольская показала естественную красоту.

А вот на следующий день певица уже гуляла в пальто по лужайке возле дома. Она похвасталась тем, что пришла весна и снег почти весь растаял.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие признались, что завидуют их не угасающим чувствам. «Так приятно смотреть», «Веселиться без повода — искусство», «Какие счастливые», «Наталья прям отрывается», «Классно, когда супруги на одной волне», «Мне кажется, что вы влюблены, как и раньше», «Это очаровательно», «А без макияжа хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!