Первым оценил сын: Подольская в фартуке и косынке приготовила постные блины

Наталья Подольская не только является популярной певицей, но и заботливой женой. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица старается хорошо выглядеть, чтобы радовать мужа.

Также она подарила ему двоих сыновей. У пары растут шестилетний Артемий и годовалый Иван. Артистка успевает ездить на съемки и воспитывать детей. Она даже занимается спортом.

А вот 13 апреля Подольская поделилась рецептом постных блинов. Она предстала на кухне в косынке и фартуке. Певица стала замешивать ингредиенты: муку, кокосовое молоко, соль, сахар и растительное масло. Артистка предпочла все взбить блендером и жарить на сковородке. У нее получились тонкие и румяные блины.

«Давно я ничего не готовила постного. Сегодня я решила приготовить блины на постном кокосовом молоке. Вот такие получились красивые блины! На вид ничем не отличаются. Я люблю просто так. Снимаем пробу! Вкусно!» — заявила она.

Когда Наталья угостила сына Артемия, он сразу съел блин с варением. Мальчик отметил, что вкусно, но ему не понравилось, что мама его снимает на камеру.

«Меня не фоткай» — попросил он. «Скажи: мама очень вкусно», — попросила артистка.

Однако сын Преснякова решил убежать. Ему не хочется попадать в объектив камеры. А вот поклонники восхитились стараниями Подольской и осыпали ее комплиментами.

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