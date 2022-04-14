«Никуда не отпустит»: Подольская запечатлелась с подросшим сыном, облаченным в горчичный комбинезон

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. У нее появилась армия поклонников, когда рыжеволосая девушка приняла участие в «Фабрике звезд». Позже она встретила Владимира Преснякова.

Теперь влюбленные вместе уже 11 лет и воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. После родов артистка быстро вернулась в форму и возобновила концерты.

Примечательно, что Наталья успевает строить карьеру и быть мамой. Она порой даже сама готовит дома. Накануне певица похвасталась постными блинчиками. А вот 14 апреля она вернулась домой после работы.

Артистка предстала в кожаном жакете и брюках клеш. К ней сразу прибежал младший сын. Подольская взяла его к себе на колени. Мальчик был облачен в горчичный комбинезон и ботинки.

«Приходишь домой, а там вот такой вот человек заберет тебя и никуда не отпустит. И не надо», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами певицу и ее наследника, который заметно подрос. «Вот это парень», «Какой у него модный костюмчик», «Это настоящее счастье», «Какая красота», «Волосы у него роскошные!», «Прям модель», «Ой, как мило», «Наталья, вы превосходно выглядите», «Должны оба облеплять», — прокомментировали кадр подписчики.

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