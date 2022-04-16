«Блаженство»: Ольга Бузова в мини-бикини засветила пополневшие формы в бассейне

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными, но обычно у артистки нет на это времени.

Ольга привыкла ездить каждый день на съемки, продумывать образы и снимать клипы. Она также дает концерты в разных городах. Но после расставания с Давой звезда стала больше времени уделять себе. На днях она снова улетела из Москвы.

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Бузова проводит время на море. Она решила оставить в секрете страну, куда прилетела. Но на этот раз артистка подразнила кадрами с побережья. Она поправилась, но не постеснялась показать фигуру в двухцветном купальнике из треугольников. Телеведущая нырнула в бассейн. она предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок. Ольга сверкнула налившимся декольте во всей красе.

«Блаженство», — заявила звезда.

Потом она решила погулять по белому песку и поплескаться в море. При этом Бузова хвасталась своей фигурой. Она призналась, что наслаждается уединением По ее словам, хорошо, когда можно в одно мгновение улететь или, когда кто-то может увезти в теплые края.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она похорошела. «Ой, какая румяная стала», «Красивые формы», «Оля, мне кажется вы прям расцвели», «Это какой по счету отдых? Прям дразните», «Безумно красивая», «Декольте такое, что глаз не оторвать», «Очень лицо поменялось! Теперь скулы выраженные», «Ну фигурка хорошо», — прокомментировали пост подписчики.

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