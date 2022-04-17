Идеальные формы: 42-летняя Боня в джинсовых шортах и рубашке на узле предстала на Бали

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она уже давно покинула проект, который прославил ее на всю страну. Виктория работала на телевидении, а потом стала бьюти-блогером.

Она так хорошо зарабатывает, что уже длительное время живет на побережье в Монако. Светская львица растит дочку Анджелину. А вот с отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом она рассталась, хоть и продолжает поддерживать с ним дружбу.

В последнее время Боня много путешествует. Она ездила в Москву на шопинг, а потом отдохнула в Дубае. Каждый раз бизнесвумен облачатся в женственные наряды, которые подчеркивают ее фигуру. Она носит как платья, так и велосипедки. А 16 апреля Виктория оказалась на Бали.

Вечером она принарядилась, но н для прогулки, а романтического свидания. Звезда покрасовалась в джинсовых мини-шортах и рубашке на узле. Наряд позволил ей оголить живот и длинные ноги. Ужинала она за столиком, усыпанном лепестками роз.

«Так романтично», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. Подписчики гадают, кто так красиво завоевывает сердц светской львицы. «Ой, красавица», «С такой фигурой можно носить все», «Просто бесподобно», «Вот это свидание! Очень эффектно», «Виктория, как вам идут такие наряды», «Шорты сидят идеально», «Хочу такой животик», — прокомментировали пост подписчики.

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