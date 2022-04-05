Горячий хит весны: Боня предстала в воздушном мини-платье, подчеркнув загорелые ноги

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она стала знаменитой и смогла построить карьеру на телевидении. Виктория давала интервью Андрею Малахову, ссорилась с Ксенией Собчак.

Отметим, что уже давно светская львица живет в Монако. Она стала бьюти-блогером и содержит не только себя, но и дочку Анджелину. В свои 42 года звезда ищет себе жениха, чтобы создать полноценную семью.

Недавно Боня прилетела в Москву. Она привела в порядок себя и закупила новые наряды в ЦУМе. Светская львица не скрывает, что готовится к поездке в Майами. Но также она снялась в фотосессии, выбрав романтический образ.

Виктория позировала в воздушном мини-платье из шифона. Наряд в стиле бэби-долл подчеркнул ее загорелые ноги и визуально сделал стройнее. она изящно красовалась на камеру.

К слову, такие платья стали хитом весны. Их носят Стеша Маликова, Ольга Бузова и другие известные персоны. Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит Боня. Многие стали писать ей комплименты. «Шикарно», «Ох, какая королева», «Фигурка бесподобная», «Мне так нравится», «Богиня красоты, женственности и очарования!», «Платье просто прелестное», «А какие ноги», — прокомментировали пост подписчики.

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