Платья макси, топы, юбки: Виктория Боня в шубке из натурального меха закупилась в ЦУМе

Бывшая звезда «Дома-2» решила нарушить обещание и купить себе вещей. Она собирается отправится в Майами с полным чемоданов платьев.

Виктория Боня давно стала медийной личностью. После участия в шоу «Дом-2» она прославилась на всю страну. Многие обсуждают ее личную жизнь, другим интересно, какие наряды она покупает.

Виктория уже давно живет в Монако. Она не скрывает, что ей нравится побережье, где много богатых людей. К слову, ее соседкой является мама Ксении Собчак. Однако звезда часто оставляет там дочку Анджелину, а сама ездит в Москву.

Недавно Боня вернулась на родину. Она не стала скрывать, что у нее наметилось несколько дел. Также светская львица решила сделать маникюр и нарастить волосы у лучших мастеров. 31 марта звезда устроила шопинг.

Однако для начала она покрасовалась дома в кожаном платье-бюстье, которое подчеркнуло ее фигуру. Виктория заинтриговала поклонников, попросив их отгадать, чем она занималась.

Позже светская львица в длинной шубке из натурального меха предстала в бутике. Как оказалось, она решила пополнить гардероб в ЦУМе.

«Каждый подумал в меру своей испорченности. А я лишь подразумевала то, что в этом году обещала себе вещи не покупать, но так как я лечу в Майами, то решила, что каких-то пару платьев купить надо. И что я давно не делала? Не покупала себе вещи! Заехала в ЦУМ. Кстати, здесь все сесть. Клевые летние платья! Все красивое!» — рассказала Боня.

Сначала она примерила белое воздушное платье с длинной юбкой. Наряд имел завышенную талию, что смутило модницу. Она призналась, что обычное такие наряды провоцируют ложные слухи.

«Кажется, что это платье, когда тебе постоянно пишут: ты беременна? Как вам такое?» — сказала Виктория.

Затем светская львица примерила яркое мини-платье на пуговицах с акцентом на талии. За счет того, что наряд пестрый, его легко сочетать с разной обувью и аксессуарами. Она склонилась в его пользу.

Но также Боня примерила топ и юбку-парео в оранжевом цвете. Это пляжный образ, который очень понравился светской львице. Однако она попросила совета у поклонников.

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