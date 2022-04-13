42-летняя Боня в топе-бандо и велосипедках засветила свои мощные формы в Дубае

Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». Она находилась на проекте вместе с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой. Ей тоже удалось прославиться. Виктория работала на телевидении, а потом стала популярным бьюти-блогером.

Она частая гостья на красных дорожках и светских раутах. Однако живет звезда в Монако, где растит дочку Анджелину. После расставания с миллионером Алексом Смерфитом новую любовь она так и не встретила.

После визита в Москву, где Боня сделала много покупок и приняла участие в съемках, она прилетела в Дубай. Светская львица устроила себе отпуск в жаркой стране.

Она часто наряжается в вечерние платья, но на этот раз бизнесвумен отметилась в велосипедках и топе-бандо. Она сидела за рулем дорогостоящего автомобиля. При этом Виктория оголила пресс и блеснула округлыми формами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами и признались, что в 42 года не все могут похвастаться такой фигурой. «До чего красивая», Какая фигурка«, «У вас идеальный живот», «Ох, ходите всегда в таком наряде», «Как вами не восхищаться?», «Просто сногсшибательная», «Ну вас там все покатают и за руль садится не надо», «Вам словно 20 лет», — прокомментировали пост подписчики.

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