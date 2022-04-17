Сама женственность: Валерия в брюках палаццо и корсете вышла на сцену со Стасом Пьехой

Валерия уже давно завоевала любовь миллионов поклонников. Она продолжает строить карьеру. Певица не только выпускает новые хиты, но и следит за фигурой. Она может похвастаться стройностью и моложавым видом.

Артистка не скрывает, что во всем ее поддерживает муж Иосиф Пригожин. Она часто демонстрирует яркие образы во время съемок шоу «Маска», а также в обычной жизни.

16 апреля Валерия дала концерт в Москве. Ей удалось собрать полный зал «Крокус Сити Холл». Певица исполнила свои хиты. Она сменила несколько образов. Наряд с брюками трубами сменил не менее элегантный костюм.

Артистка предпочла вытянуть силуэт с помощью корсета и брюк палаццо. Образ помог ей подчеркнуть женственность, открыв ключицы. Она приготовила сюрприз и спела дуэтом со Стасом Пьехой песню «Ты грустишь».

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Валерия. К слову, она выступила накануне своего 54-летия. «Ну просто богиня», «Какая красивая! Не верится, что ей не 20 лет», «Не стареет, а только хорошеет», «Какой наряд! Не говоря про вокал», «А! Это лучший дуэт», «Обожаю! Какая вы утонченная и элегантная», «Это было безумно красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!