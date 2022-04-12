С эффектом стройности: Валерия в платье плиссе цвета «взбесившейся Барби» предстала на шоу

Валерия является одной из самых известных исполнительниц в России. Она большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что даже в 53 года артистка продолжает держать себя в форме. Она может похвастаться стройностью.

Певица не боится экспериментировать с образами. Она носит как короткие платья, так и костюмы. На съемках шоу «Маска» звезда предпочитает появляться в непривычных нарядах.

больше по теме Певица Валерия назвала своего фаворита в шоу «Маска» Артистка является членом жюри третьего сезона проекта.

Недавно Валерия отметилась в парике, а также наряде с леопардовым принтом. А вот для 9 выпуска шоу она выбрала очень яркий образ. Певица предстала на публике в платье плиссе на запах цвета фуксии или взбесившейся Барби.

Она сделала легкую укладку и макияж с акцентом на губы. Струящийся наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Жена Иосифа Пригожина получила комплименты от Тимура Батрутдинова, который тоже является членом жюри.

Также звучали комплименты и со сцены от Монстрика и Ирина Понаровская, которая оказалась в маске Пончика. Наряд на запах обладает эффектом стройности, поэтому скрыл изъяны фигуры. Посоперничать в стиле на проекте с Валерией удается Регине Тодоренко, который тоже для каждого эфира продумыват образы. На этот раз она была в объемном платье оверсайз. Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие осыпали ее комплиментами.

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