С эффектом тонкой талии: Валерия в костюме с брюками-трубами появилась на публике накануне 54-летия

Валерия является одной из самых известных исполнительниц в России. Она выступает на сцене с юных лет. Теперь артистка обладает большим количеством престижных наград.

Она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным и продолжает выпускать новые хиты. Примечательно, что певица следит за фигурой и не перестает удивлять яркими образами. А 17 апреля ей исполнится 54 года.

Примечательно, что накануне дня рождения Валерия дала юбилейный концерт в Crocus. Ей удалось собрать полный зал зрителей. Она исполнила свои песню. На сцене артистка появилась в черном костюме.

Жакет был расшит золотым узором, а брюки-трубы сделали ее талию осиной. Туфли на каблуке дополнили элегантный образ. Она спела свой хит «Была любовь», растрогав даже невесту Лиану, которая пришла на концерт с мужем Арсением Шульгиным.

«Всегда слезы на глазах, когда слушаю эту песню», — отметила Лиана.

Поклонники также одарили ее комплиментами. Многие отметили, что Валерия очень молодо выглядит, а ее вокал покорил публику. «Ну что за богиня», «Какая красивая», «Просто потрясающий концерт! Костюмы, вокал — все на высоте», «Очень впечатляет», «Валерия неотразима», «Прям слов нет», «Какая элегантная», «Столько женственности в одном человеке», — прокомментировали пост подписчики.

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